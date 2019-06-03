المروج يتوج بالبطولة التنشيطية لكرة القدم

أخبار ليبيا 24 – خاص

توج فريق المروج لكرة القدم بكأس البطولةً التنشيطية الأحد عقب تفوقه على النجوم بنغازي بهدف مقابل لاشئ في نهائي البطولة الذي احتضنه ملعب شهداء بنينا بحضور الجماهير .

هدف المروج الوحيد جاء عن طريق لاعبه محمد صالح قبل نهاية المباراة بعشر دقائق .

وقال مدرب المروج محمد علي البرعصي عقب المباراة الفوز كان مستحق والفريق قدم أداء جيد طوال منافسات البطولة .

وأضاف لأخبار ليبيا 24 البطولة كانت فرصة لتجربه عدد من اللاعبين الشباب وفرصه للاحتكاك في ظل توقف منافسات الدوري.

وتمنى البرعصي أن تنطلق منافسات الدوري الليبي سواء الممتاز أو الدرجة الأولى .

وشهدت البطولة التنشيطية للأندية مشاركه 10 فرق ونظم البطولة نادي السواحل واشرف عليها الاتحاد الفرعي لكرة القدم بنغازي خلال سهر رمضان المبارك .

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