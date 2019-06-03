الهوني يحرز ثالث ألقابه مع الترجي التونسي

تحصل المحترف الليبي حمدو الهوني على لقبه الثالث رفقة فريق الترجي في ظرف 5 أشهر فقط عقب تتويج فريقه بلقب الدوري التونسي للمرة 29 في تاريخه وللمرة الثالثة على التوالي بفوزه في الجولة 23 على حساب شبيبة القيروان بــ4-0.

وسجلت أهداف الترجي عن طريق سعد بقير هدفين وهدف لكل من هيثم الجويني وآدم الريجايبي ليرفع الترجي رصيده إلى 56 نقطة متقدما على منافسه الصفاقسي صاحب المركز الثاني بفارق ست نقاط.

وكان الهوني قد توج قبل أسبوع مع الترجي بلقب دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي كما خاض نهائي كأس السوبر الأفريقي ضد الرجاء البيضاوي المغربي وخسره بهدفين لهدف قبل أن يفتك لقب السوبر التونسي في ذات الأسبوع على حساب الرياضي البنزرتي عندما تفوق عليه بهدفين لهدف.

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