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الأهلي بنغازي يوفد لاعبيه للعلاج بتونس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انتقل لاعبو الأهلي بنغازي المعتصم التائب وإبراهيم بودبوس وعبدالله الشعافي إلى تونس لإجراء الكشوفات الطبية بعد إيفادهم من قبل إدارة النادي عقب تعرضهم لإصابات أثرت على مشوارهم مع النادي في الأسابيع الأخيرة للممتاز قبل توقفه.

وتعد الأسماء الثلاثة من أبرز ركائز النادي الأهلي بنغازي وأكثرهم أهمية سواء في حسابات المدرب السابق للفريق محمد عودة أو الجزائري رشيد بلحوت الذي عين شهر أبريل الماضي كمدير فني للفريق الأول.

وقبل توقف الدوري الممتاز يحتل فريق الأهلي بنغازي صدارة فرق المجموعة الأولى برصيد 22 نقطة وبفارق نقطتين عن أقرب منافسيه فريقي النصر والأخضر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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