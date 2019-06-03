الأهلي بنغازي يوفد لاعبيه للعلاج بتونس

انتقل لاعبو الأهلي بنغازي المعتصم التائب وإبراهيم بودبوس وعبدالله الشعافي إلى تونس لإجراء الكشوفات الطبية بعد إيفادهم من قبل إدارة النادي عقب تعرضهم لإصابات أثرت على مشوارهم مع النادي في الأسابيع الأخيرة للممتاز قبل توقفه.

وتعد الأسماء الثلاثة من أبرز ركائز النادي الأهلي بنغازي وأكثرهم أهمية سواء في حسابات المدرب السابق للفريق محمد عودة أو الجزائري رشيد بلحوت الذي عين شهر أبريل الماضي كمدير فني للفريق الأول.

وقبل توقف الدوري الممتاز يحتل فريق الأهلي بنغازي صدارة فرق المجموعة الأولى برصيد 22 نقطة وبفارق نقطتين عن أقرب منافسيه فريقي النصر والأخضر.

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