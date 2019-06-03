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ليبيا حاضرة في دوري الألعاب الأفريقية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تشارك ليبيا في دوري الألعاب الأفريقية الشاطئية التي تستضيفها الرأس الأخضر في 14 من شهر يونيو الحالي حتى 24 من الشهر ذاته بعدة ألعاب أبرزها السباحة والتجديف والكرة الطائرة وألعاب القوى وكرة اليد.

وجاءت المشاركة عقب إعلان من قبل اللجنة الأولمبية التي ذكرت في السياق ذاته أنها ستعلم أفراد البعثة سواء لاعبين ومدربين بضرورة تلقي التطعيمات التي تسبق السفر إلى مدينة سال عاصمة الرأس الأخضر.

وعلى الرغم من الظروف الأمنية الصعبة التي تعيشها البلاد إلا أن الأولمبية الليبية فضلت المشاركة في هذا الحدث الأفريقي وتحدي الظروف وعدم تجاهله.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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