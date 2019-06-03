المروج يتوج بلقب بطولة بنغازي التنشيطية

ظفر فريق المروج الأول لكرة القدم بلقب بطولة بنغازي التنشيطية التي أقيمت بملعب شهداء بنينا طيلة شهر رمضان بتنظيم من قبل نادي السواحل وإشراف الاتحاد الفرعي بمدينة بنغازي.

وواجه المروج في اللقاء النهائي فريق نجوم السلماني وتغلب عليه بهدف دون مقابل جاء في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول بواسطة لاعبه محمد صالح.

وشارك المروج في البطولة ضمن فرق المجموعة الأولى التي ضمت فرق الهلال والطيران والسد حيث استهل مشواره بتعادل إيجابي بهدفين لمثلهما أمام الهلال، وحقق الفوز في لقائه الثاني على الطيران بنتيحة عريضه بـ5 أهداف دون مقابل ليضيف فوزه الثالث على حساب السد بهدفين دون مقابل ليتأهل للمباراة النهائية بصفته متصدرا لمجموعته.

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