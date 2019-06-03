فيورنتينا يتمسك بنجمه كييزا

بعد الاهتمام الكبير الذي حصده النجم الشاب لفريق فيورنتينا فيديركو كييزا الذي بات مطمعا للأندية الكبرى في إيطاليا مثل يوفنتوس والإنتر، أصدرت إدارة النادي بيانا أعلنت فيها تمسكها بنجمها الشاب الموسم القادم نظرا لارتباطه بعقد طويل الأمد يجمعه بفريق مدينة فلورنسا.

وعلى الرغم من إنهاء فيورنتينا لمسابقة الدوري الإيطالي الموسم الماضي في المركز 16 برصيد 41 نقطة إلا أن النجم الإيطالي الشاب تألق بشكل فردي ولفت أنظار العديد من الفرق حتى خارج إيطاليا وعلى رأسها بايرن ميونخ الألماني الذي أبدى رغبته في الحصول على خدماته.

ويتعين على الفرق الراغبة في ضم كييزا تقديم عرض كبير لإغراء النجم الإيطالي الشاب نظير بيعه أوالتخلي عن عقده.

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