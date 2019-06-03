اختتام دوري نادي الوحدة العربية ببنغازي

وصل دوري نادي الوحدة العربية ببنغازي محطته الأخيرة بعد تنافس طيلة شهر رمضان بمشاركة 10 فرق من قدامى الرياضيين بمدينة بنغازي.

وجمع اللقاء النهائي فريق شباب الكولينة بنظيره فريق قدامى بنغازي وانتهى بفوز الأخير بهدف دون مقابل أحرزه لاعب فريق الأهلي بنغازي السابق جلال المسلاتي.

وقُسمت الفرق المشاركة في دوري الوحدة العربية إلى مجموعتين، حيث لعب متصدرا المجموعة في المباراة النهائية التي ابتسمت في نهايتها لفريق قدامى بنغازي.

وعقب نهاية اللقاء قامت اللجنة المنظمة للدوري بقيادة مصطفى الفيتوري بتوزيع الكؤوس والميدليات وتكريم المتوجين كما منحت جائزة أفضل لاعب في البطولة لنجم الأهلي بنغازي السابق جلال المسلاتي.

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