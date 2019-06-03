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دجوكوفيتش يكمل مسيرته في “رولان غاروس”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بلغ المصنف الأول عالمياً الصربي نوفاك دجوكوفيتش ربع نهائي بطولة رولان غاروس المفتوحة للتنس بتغلبه على الألماني يان لينارد شتروف بثلاث مجموعات دون مقابل.

واستطاع دجوكوفيتش حسم المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل ثلاثة ليعود في المجموعة الثانية ويتجاوز منافسه الألماني بستة مقابل اثنين، لينهي المصنف الأول المجموعة الأخيرة بستة لاثنين.

وسيلتقي دجوكوفيتش في دور الثمانية مع الفائز من مباراة الألماني ألكسندر زفييف والإيطالي فابيو فونيني حيث سيتواجد اللاعب الصربي في ربع النهائي للمرة العاشرة على التوالي حيث يأمل في التتويج باللقب للمرة الثانية في مسيرته.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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