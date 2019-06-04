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“الجبلين السعودي” يُكرم المُحترف الليبي السنوسي الهادي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كرّمت إدارة نادي الجبلين السعودي المحترف الليبي في صفوفها السنوسي الهادي الذي انتهى عقده رفقة فريقه عقب نهاية هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى السعودي.

ويعد الهادي من أبرز الأسماء في الفريق كما أشارت الأخبار المقربة من النادي إلى أن إدارة الفريق السعودي قد عرضت على اللاعب البقاء في صفوفها لموسم آخر.

وسيعود نجم فريق الاتحاد إلى ليبيا ليقضي فترة الراحة منتظرا العروض التي ستقدم له عبر وكيل أعماله لخوض تجربة احترافية جديدة.

وبرز الهادي رفقة الجبلين ما مكّنه من تمثيل المنتخب الوطني في مباراة جنوب أفريقيا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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