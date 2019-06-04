“الجبلين السعودي” يُكرم المُحترف الليبي السنوسي الهادي

كرّمت إدارة نادي الجبلين السعودي المحترف الليبي في صفوفها السنوسي الهادي الذي انتهى عقده رفقة فريقه عقب نهاية هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى السعودي.

ويعد الهادي من أبرز الأسماء في الفريق كما أشارت الأخبار المقربة من النادي إلى أن إدارة الفريق السعودي قد عرضت على اللاعب البقاء في صفوفها لموسم آخر.

وسيعود نجم فريق الاتحاد إلى ليبيا ليقضي فترة الراحة منتظرا العروض التي ستقدم له عبر وكيل أعماله لخوض تجربة احترافية جديدة.

وبرز الهادي رفقة الجبلين ما مكّنه من تمثيل المنتخب الوطني في مباراة جنوب أفريقيا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا.

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