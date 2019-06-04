الزمالك يتعثر في محطة حرس الحدود

تعادل فريق الزمالك أمام مضيفه حرس الحدود بهدف لمثله على ملعب المكس بالإسكندرية لحساب الجولة 30 من منافسات الدوري المصري.

وباغت حرس الحدود الزمالك بالهدف الأول في الدقيقة 33 قبل أن يعدل خالد بوطيب النتيجة في الدقيقة 64 ليرفع الزمالك رصيده إلى النقطة 68 متخلفا بفارق 6 نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة.

وتعد هذه المباراة الأولى للزمالك بقيادة مدربه الجديد خالد جلال الذي خلف السويسري كريستيان جروس الذي توج منذ أيام بلقب الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي وتمت إقالته من قبل رئيس النادي مرتضى منصور.

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