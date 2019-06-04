إشبيلية يعين لوبتيغي مدربا للفريق

عين إشبيلية المدرب الإسباني جولين لوبتيغي كمدرب للفريق ابتداء من الموسم المقبل وبعقد يستمر لمدة 3 سنوات في مقطع فيديو نشره الفريق عبر حسابه في تويتر.

وفشل لوبتيغي في قيادة ريال مدريد بعد النتائج السلبية وأصبح متفرغا من التدريب لفترة زمنية تجاوزت 7 أشهر.

يذكر أن لوبتيغي كان قد أقيل من منصبه قبل بداية نهائيات كأس العالم بأيام قليلة بعد اتفاقه مع ريال مدريد على قيادته الفنية وهذا ما لم يرق لإدارة الاتحاد الإسباني التي أعلنت تخليها عنه.

ويرغب إشبيلية الموسم المقبل في تسجيل بداية قوية بعد تخبطات في هذا الموسم ألقت بظلالها على الفريق في نهاية الموسم.

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