لوبيتيجي مدربا لإشبيلية خلفاً لكاباروس

عين إشبيلية الإسباني المدرب جولين لوبيتيجي مدرباً للفريق انطلاقاً من الموسم المقبل خلفاً للمدرب خواكين كاباروس الذي ترك الفريق عقب انتهاء الموسم.

ونشر الفريق الأندلسي الخبر عبر حساباته والموقع الرسمي وذكر بأن مدة العقد بينه وبين المدرب لوبيتيجي ستكون 3 سنوات إلا أن الفريق لم يذكر قيمة راتب المدرب الإسباني.

وتأتي استعانة إشبيلية بالمدرب لوبيتيجي بعد إقالة المدرب السابق خواكين كاباروس الذي قاد الفريق للمركز السادس في ترتيب الليغا .

وكان لوبيتيجي قد أقيل في أخر محطة تدريبية له مع ريال مدريد بسبب سوء النتائج ليعود لقيادة أحد أهم الفرق الإسبانية بعد 7 أشهر حيث لم يتولى أي منصب منذ رحيله عن الفريق الملكي .

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