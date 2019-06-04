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خاشانوف يطيح بديل بوترو في “رولان غاروس”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سجل الروسي كارين خاشانوف مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أقصى الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو من دور الستة عشر من بطولة رولان غاروس للتنس بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة.

وتقدم خاشانوف في المجموعة الأولى بصعوبة بسبعة أشواط مقابل ستة ليعود في المجموعة الثانية وينهيها بستة مقابل ثلاثة إلا أن ديل بوترو استطاع العودة في المجموعة الثالثة لينهيها بستة لثلاثة ليتمكن اللاعب الروسي من خطف الفوز بتغلبه في المجموعة الرابعة بستة أشواط مقابل أربعة في المباراة التي استغرقت من خاشانوف قرابة ثلاث ساعات للإطاحة باللاعب الأرجنتيني .

وسيواجه اللاعب الروسي في دور الثمانية النمساوي دومينيك ثيم والذي أطاح بالفرنسي جايل مونفيس بثلاث مجموعات دون مقابل .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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