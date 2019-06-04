الصين تحتضن أمم آسيا 2023

أعلن الاتحاد الأسيوي لكرة القدم إستضافة الصين لكأس الأمم الأسيوية لكرة القدم لعام 2023 في نسختها الثامنة عشر .

ونالت الصين شرف تنظيم بطولة أمم آسيا المقبلة وذلك بعدما تحصلت على التزكية خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي عقد الشهر الماضي في العاصمة الفرنسية باريس .

وصدق الاتحاد الآسيوي على طلب الصين بعدما لم تتقدم أي دولة بملف إستضافة البطولة الأكبر على مستوى القارة بعد إنسحاب العديد من الدول من سباق التنظيم على غرار كوريا الجنوبية وأندونيسيا وتايلاند .

وستستضيف الصين البطولة القارية للمرة الثانية في تاريخيها بعدما نظمت البطولة عام 2004 وتوج حينها المنتخب الياباني باللقب القاري .

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