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صفقة تبادلية بين برشلونة وفالنسيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يسعى برشلونة الإسباني لإبرام صفقة تبادلية بينه وبين فالنسيا خلال الميركاتو الصيفي الحالي بضم المهاجم رودريجو مورينو الموسم ليصبح مهاجماً للفريق الكاتالوني .

ويتطلع البلوغرانا لتعزيز خط الهجوم بالتعاقد مع المهاجم الذي تألق مع فالنسيا إلا أن التقارير الصحفية أشارت إلى أن برشلونة سيدخل لاعباً ضمن الصفقة وذلك بعدما وضع فالنسيا مبلغ 120 مليون يورو للتخلي عن مهاجمه .

وذكرت التقارير الصحفية الإسبانية بأن الأقرب لمغادرة برشلونة هو الحارس الهولندي كاسبر سيليسين ، ونوه التقرير بأن إدارة برشلونة بأن الحارس الهولندي تراقبه العديد من الفرق الأوروبية أبرزها بنفيكا لكن البلوغرانا وضع قرابة 60 مليون يورو للتخلي عن اللاعب الموسم المقبل .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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