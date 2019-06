بالفيديو.. تعرف على أفضل أهداف دوري أبطال أوروبا

بعد موسم حافل وشيق من بطولة دوري أبطال أوروبا، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عن أفضل هدف للموسم 2018-2019.

ووقع الاختيار على هدف الأرجنتيني ليونيل ميسي “الثاني”، في مرمى ليفربول في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وجاء الهدف في المباراة التي أقيمت على ملعب “كامب نو” من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، وانتهت المواجهة بفوز البارسا بنتيجة 3-0.

يذكر أن ليفربول نجح في تحقيق عودة مميزة أمام برشلونة في مباراة الإياب، حيث فاز على ملعب “أنفيلد” بنتيجة 4-0، ليتوج بعدها باللقب بعد تغلبه 2-0 على توتنهام في المباراة النهائية.

ونافست هدف ميسي الأهداف التي أحرزها كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو في مرمى مانشستر يونايتد، والهولندي آريين روبن في شباك بنفيكا، والكرواتي إيفان راكيتيتش في مرمى توتنهام، وسجلت جميعها في دور المجموعات.



https://www.eanlibya.com/wp-content/uploads/2019/06/1964182052251336.mp4

