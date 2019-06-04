مانزوكيتش يقترب من توديع يوفنتوس

ربطت تقارير صحفية إيطالية عن رحيل محتمل لمهاجم يوفنتوس ماريو مانزوكيتش إلى وجهة أخرى قد تكون الصين أو البقاء في أوروبا والعودة إلى ألمانيا ولكن هذه المرة مع بروسيا دورتموند الألماني الذي يراقب اللاعب باهتمام كبير.

وأوضحت لاجازيتا ديلو سبورت إن النجم الكرواتي سيغادر يوفنتوس بنسبة كبيرة بعد التعيين المرتقب للمدرب الإيطالي ساري كمدرب للسيدة العجوز الموسم المقبل.

ووصل النجم الكرواتي مع يوفنتوس إلى نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2017 في اللقاء الذي خسره أمام ريال مدريد في نهائي كارديف الشهير كما كان من بين الركائز التي أكدت هيمنة يوفنتوس على الألقاب المحلية.

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