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مانزوكيتش يقترب من توديع يوفنتوس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ربطت تقارير صحفية إيطالية عن رحيل محتمل لمهاجم يوفنتوس ماريو مانزوكيتش إلى وجهة أخرى قد تكون الصين أو البقاء في أوروبا والعودة إلى ألمانيا ولكن هذه المرة مع بروسيا دورتموند الألماني الذي يراقب اللاعب باهتمام كبير.

وأوضحت لاجازيتا ديلو سبورت إن النجم الكرواتي سيغادر يوفنتوس بنسبة كبيرة بعد التعيين المرتقب للمدرب الإيطالي ساري كمدرب للسيدة العجوز الموسم المقبل.

ووصل النجم الكرواتي مع يوفنتوس إلى نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2017 في اللقاء الذي خسره أمام ريال مدريد في نهائي كارديف الشهير كما كان من بين الركائز التي أكدت هيمنة يوفنتوس على الألقاب المحلية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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