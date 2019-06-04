ليفربول يودع نجميه

ودع الحساب الرسمي لفريق ليفربول عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك الثنائي دانييل ستوريدج والإسباني ألبرتو مورينو عن صفوفه رسميا نظرا لعدهم وجودهم ضمن الخطط الرئيسية للألماني يورغن كلوب.

وتمنت إدارة الفريق الإنجليزي التوفيق للاعبين وشكرتهما على الفترة التي مثلوا فيها الفريق طيلة المواسم السابقة حيث لم يستطع اللاعبان الحصول على مركز أساسي خاصة هذا الموسم في ظل تواجد البرازيلي روبرتو فرمينيو في الهجوم والأسكتلندي روبرتسون في مركز الظهير الأيسر.

ويطمح ليفربول هذا الصيف لإجراء تحسينات جديدة على الفريق في ظل الرغبة الكبيرة للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل والحفاظ على لقب دوري الأبطال الذي حققه على حساب توتنهام في المباراة النهائية بعد فوزه عليه بهدفين دون رد.

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