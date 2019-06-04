اخبار الرياضة

ليفربول يودع نجميه

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ودع الحساب الرسمي لفريق ليفربول عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك الثنائي دانييل ستوريدج والإسباني ألبرتو مورينو عن صفوفه رسميا نظرا لعدهم وجودهم ضمن الخطط الرئيسية للألماني يورغن كلوب.

وتمنت إدارة الفريق الإنجليزي التوفيق للاعبين وشكرتهما على الفترة التي مثلوا فيها الفريق طيلة المواسم السابقة حيث لم يستطع اللاعبان الحصول على مركز أساسي خاصة هذا الموسم في ظل تواجد البرازيلي روبرتو فرمينيو في الهجوم والأسكتلندي روبرتسون في مركز الظهير الأيسر.

ويطمح ليفربول هذا الصيف لإجراء تحسينات جديدة على الفريق في ظل الرغبة الكبيرة للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل والحفاظ على لقب دوري الأبطال الذي حققه على حساب توتنهام في المباراة النهائية بعد فوزه عليه بهدفين دون رد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك