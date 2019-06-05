المنتخب الوطني للكرة المصغرة يترقب قرعة المونديال 

من المُنتظر أن تُسحب الجمعة المقبلة قرعة كأس العالم لكرة القدم المصغرة في نسختها الثالثة والتي تحتضنها مدينة ببيرت الأسترالية حيث سيشارك منتخبنا الوطني للمرة الثانية في المونديال .

وسيتم توزيع المنتخبات الاثنين والثلاثين المشاركة في البطولة إلى ثماني مجموعات حيث وضع الاتحاد الدولي للعبة المنتخب الوطني في المستوي الثاني بعدما قدم وجها مشرفا في النسخة الماضية ضمن مشاركته الأولى بالمونديال والذي استضافته تونس عام 2017 حيث غادر من الدور الثاني للبطولة، وستقام المنافسات في الفترة من الأول وحتى الحادي عشر من أكتوبر القادم.

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