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المنتخب الوطني للكرة المصغرة يترقب قرعة المونديال 

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

من المُنتظر أن تُسحب الجمعة المقبلة قرعة كأس العالم لكرة القدم المصغرة في نسختها الثالثة والتي تحتضنها مدينة ببيرت الأسترالية حيث سيشارك منتخبنا الوطني للمرة الثانية في المونديال .

وسيتم توزيع المنتخبات الاثنين والثلاثين المشاركة في البطولة إلى ثماني مجموعات حيث وضع الاتحاد الدولي للعبة المنتخب الوطني في المستوي الثاني بعدما قدم وجها مشرفا في النسخة الماضية ضمن مشاركته الأولى بالمونديال والذي استضافته تونس عام 2017 حيث غادر من الدور الثاني للبطولة، وستقام المنافسات في الفترة من الأول وحتى الحادي عشر من أكتوبر القادم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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