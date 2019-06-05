الكيك بوكسينغ الليبية تتأهب للمشاركات الخارجية

يستمر الاتحاد الليبي للكيك بوكسينغ والرياضات المماثلة في عقد اجتماعاته تأهبا لاختيار عناصر المنتخب الوطني المشاركين في البطولات الخارجية المقبلة أبرزها بطولة العالم للشباب للمواي تاي في تركيا إضافة إلى بطولة العالم للكبار للكيك بوكسينغ في البوسنة.

وسيقيم اتحاد الكيك بوكسينغ معسكرا استعدادياً في مسرح خليفة الحجاجي في طرابلس حتى يستقر الإطار الفني على الأسماء التي ستمثل ليبيا في المحافل الدولية.

وتمتلك ليبيا أبرز الأسماء في رياضة الكيك بوكسينغ حيث سبق للرياضي الليبي محمد الطبال أن تحصل على ذهبية بطولة العالم في تايلاند كما حصل عبد المالك شلاوح ذهبية الفئات السنية.

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