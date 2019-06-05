اخبار الرياضة

الكيك بوكسينغ الليبية تتأهب للمشاركات الخارجية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يستمر الاتحاد الليبي للكيك بوكسينغ والرياضات المماثلة في عقد اجتماعاته تأهبا لاختيار عناصر المنتخب الوطني المشاركين في البطولات الخارجية المقبلة أبرزها بطولة العالم للشباب للمواي تاي في تركيا إضافة إلى بطولة العالم للكبار للكيك بوكسينغ في البوسنة.

وسيقيم اتحاد الكيك بوكسينغ معسكرا استعدادياً في مسرح خليفة الحجاجي في طرابلس حتى يستقر الإطار الفني على الأسماء التي ستمثل ليبيا في المحافل الدولية.

وتمتلك ليبيا أبرز الأسماء في رياضة الكيك بوكسينغ حيث سبق للرياضي الليبي محمد الطبال أن تحصل على ذهبية بطولة العالم في تايلاند كما حصل عبد المالك شلاوح ذهبية الفئات السنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • سبحان الله ـ ديروا معايدة عالأخبار سوفت وير جديد … ديروا فيلم عمر المختار في القنوات عالأقل يعرفونا ليبيين …وعالأقل الصغار يقعمزوا يتفرجوا على تاريخ الشهداء وهما ديما يشجعوا في الشيخ البطل عمر المختار…!!!! ديروا حتىى رسوم سندباد خلي يتعلموا لغة عربية صحيحة.
    لاحول الله … ما تمشوا إلا بالدف .

    رد