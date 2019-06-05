مواجهة كلاسيكية بين نادال وفيدرر في نصف النهائي

تأهل الإسباني المصنف الثاني رافائيل نادال حامل اللقب لنصف نهائي بطولة رولان غاروس المفتوحة ثاني بطولات الغراند سلام بعدما تغلب على الياباني المصنف السابع كي نيشيكوري بثلاث مجموعات نظيفة.

ولم يجد الماتادور الإسباني أي صعوبة تذكر بعدما حسم المجموعة الأولى والثانية بسهولة بستة أشواط مقابل شوط واحد، ليتمكن نادال من إنهاء المجموعة الثالثة بستة أشواط مقابل ثلاثة لينهي طموحات المصنف السابع كي نيشيكوري في التأهل لنصف النهائي والمنافسة على اللقب، ليضرب المصنف الثاني موعدا مع المصنف الثالث السويسري روجر فيدرير في نصف النهائي في مباراة تعد بالكثير.

من جانبه تأهل المصنف الثالث السويسري روجير فيدرر إلى المربع الذهبي بعدما أطاح بمواطنه ستانيسلاس فافرينكا بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة.

وحسم فافرينكا المجموعة الأولى بصعوبة بسبعة أشواط مقابل ستة بعد شوط كسر التعادل لكن فيدرير عاد من بعيد ليفوز في المجموعات الثلاث الأخرى بستة مقابل أربعة في المجموعة الثانية وسبعة مقابل ستة في المجموعة الثالثة ليفوز في المجموعة الرابعة بستة لأربعة في مباراة استمرت ثلاث ساعات وأربعين دقيقة.

ليعود فيدرر للبطولة بقوة بعد غيابه منذ خروجه من ربع نهائي عام 2015 حيث يسعى للتتويج بالنسخة الحالية بعد عشرة أعوام من آخر لقب له في البطولة.

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