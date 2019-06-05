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يورغن كلوب يطالب بالهولندي دي ليخت

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأ المدرب الألماني يورغن في طلب تعزيزات جديدة لفريقه ليفربول قبل بداية الموسم الجديد الذي يسعى من خلاله للانقضاض على لقب الدوري الإنجليزي والحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا بطلبه من إدارة ناديه بضرورة التعاقد مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع آياكس أمستردام الهولندي والمطلوب بقوة من قبل كبار القارة الأوروبية.

ووفقا لصحفة بليد الألمانية فإن كلوب لن يتنازل عن ضم دي ليخت وسيستغل تواجد الثنائي الهولندي فيرغل فان دايك وفينالدوم لإقناعه بالانضمام إلى صفوف الريدز الموسم المقبل لتكوين خط دفاع قوي.

ولم يحدد المدافع الهولندي دي ليخت حتى الآن وجهته المقبلة رغم اقترابه في المدة الماضية من الانتقال إلى برشلونة مع رفيقه دي يونغ قبل أن تتعثر الصفقة في أمتارها الأخيرة وتدخل أندية يوفنتوس ومانشستر يونايتد على الخط راغبة في خطفه والحصول على خدماته.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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