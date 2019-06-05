يورغن كلوب يطالب بالهولندي دي ليخت

بدأ المدرب الألماني يورغن في طلب تعزيزات جديدة لفريقه ليفربول قبل بداية الموسم الجديد الذي يسعى من خلاله للانقضاض على لقب الدوري الإنجليزي والحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا بطلبه من إدارة ناديه بضرورة التعاقد مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع آياكس أمستردام الهولندي والمطلوب بقوة من قبل كبار القارة الأوروبية.

ووفقا لصحفة بليد الألمانية فإن كلوب لن يتنازل عن ضم دي ليخت وسيستغل تواجد الثنائي الهولندي فيرغل فان دايك وفينالدوم لإقناعه بالانضمام إلى صفوف الريدز الموسم المقبل لتكوين خط دفاع قوي.

ولم يحدد المدافع الهولندي دي ليخت حتى الآن وجهته المقبلة رغم اقترابه في المدة الماضية من الانتقال إلى برشلونة مع رفيقه دي يونغ قبل أن تتعثر الصفقة في أمتارها الأخيرة وتدخل أندية يوفنتوس ومانشستر يونايتد على الخط راغبة في خطفه والحصول على خدماته.

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