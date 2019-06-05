الكاف يقرر إعادة نهائي “الفار”

بعد جدل واسع أحدثه نهائي دوري أبطال أفريقيا للأندية بين الترجي التونسي والوداد المغربي والأحداث المصاحبة للمباراتين، قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إعادة مباراة الإياب في بلد محايد بعد اعتماد نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت في المغرب وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ولم يحدد الاتحاد الأفريقي مكان وموعد اللقاء لكن بعض المصادر أشارت إلى أنها ستقام في الفترة ما بين 21 من يونيو إلى 19 من يوليو المقبل.

وبدأ النزاع بين فريقي الوداد والترجي التونسي منذ مباراة الذهاب التي أوقف على إثرها الحكم المصري جهاد جريشة لمدة 6 أشهر قبل أن تتصاعد الأحداث في لقاء الإياب بعد رفض لاعبي وإدارة الفريق المغربي إكمال اللقاء نظرا لعدم توفر تقنية الفار التي قيل فيما ما بعد أنها معطلة.

ولم تعلق إدارة الترجي التونسي حتى الآن على هذا القرار كما تنص اللوائح إلى إمكانية تقدمهم بطعن إلى لجنة الطعون لتتم دراسة الأسباب ومن ثم إصدار القرار النهائي.

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