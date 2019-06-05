رسميا بوفون يغادر باريس سان جيرمان

غادر أسطورة حراسة المرمى الإيطالية جالويجي بوفون فريقه الحالي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي من خلال بيان نشره الفريق الرسمي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر، إذ تمنت إدارة الفريق الباريسي التوفيق لحارسها الإيطالي.

وانتقل بوفون إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي في صفقة انتقال مجانية عقب انتهاء عقده رفقة فريقه السابق يوفنتوس.

ومثل بوفون فريق باريس سان جيرمان في 25 مباراة في الدوري الفرنسي والأبطال وكأس فرنسا حافظ خلالها على شباكه خالية من الأهداف في 9 منها وتلقى في إجمالي الموسم 25 هدفا.

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