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رونالدو “يفرد عضلاته” بالزي البرتغالي أمام سويسرا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توهج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في لقاء منتخب بلاده أمام سويسرا لحساب نصف النهائي الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية وقاد منتخب بلاده لتحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية.

وافتتح الدون باب التسجيل في الدقيقة 25 لمصلحة المنتخب البرتغالي قبل أن يعدل ريكاردو روديجز النتيجة في الدقيقة 57 عن طريق ضربة جزاء

وقبل نهاية اللقاء بدقيقتين سجل رونالدو الهدف الثاني للبرتغال في الدقيقة 88 تحديدا وفي الدقيقة 90 أضاف رونالدو الهدف الثالث لمنتخبه والهاتريك بالنسبة له لتتأهل البرتغال للمباراة النهائية وتضرب موعدا مع الفائز من لقاء المنتخب الإنجليزي ونظيره الهولندي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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