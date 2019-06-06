المغربي يهدي ليبيا ثلاث قلائد من بطولة العالم للقوة البدية  

حصد عبد الله المغربي قلادتين فضيتين وأخرى برونزية في بطولة العالم للقوة البدنية المقامة بالسويد.

تتويج البطل الليبي جاء عن فئة الأساتذة في وزن مئة وخمسة كيلوغرامات.

ومنعت إجراءات التأشيرة بقية لاعبي منتخب القوة البدنية من السفر للسويد والالتحاق بالبطولة واكتفت ليبيا بمشاركة المغربي فقط.

وراسل الاتحاد الليبي للقوة البدنية في وقت سابق الاتحاد الدولي للعبة موضحا الصعوبات التي واجهها اللاعبون وبقية أعضاء البعثة في انتظار رد الاتحاد.

وكان من المتوقع أن تشهد المشاركة الليبية تتويج العديد من الأبطال بقلائد مختلفة حيث سبق للمنتخب الليبي تحقيق نتائج مشرفة على الصعيد العربي والأفريقي.

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