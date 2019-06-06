إنجلترا تواجه هولندا في نصف نهائي دوري الأمم

في نصف النهائي الثاني لبطولة دوري الأمم الأوروبية التي وصلت لمراحلها الأخيرة يستضيف مساء اليوم منتخب الطواحين نظيره الإنجليزي بملعب أفونسو هنريكس.

ويسعى المنتخب الهولندي للعودة إلى الواجهة الدولية بقوة من خلال خطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية بعد سنوات من التخبط أبعدته عن المنافسة.

من جهة أخرى سيحاول منتخب الأسود الثلاثة الاستفادة من توهج البرميرليغ وتأكيد النهضة التي تعيشها الكرة الإنجليزي بحجز مقعد في المباراة النهائية.

وكان المنتخب البرتغالي المتأهل الأول عقب فوزه بنتيجة كبيرة على نظيره السويسري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية