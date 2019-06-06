نادي رفيق يحتفل بذكرى تاسيسه الـ60

اختتم نادي رفيق صرمان الدوري الرمضاني التنشيطي لكرة القدم بمشاركة عدد من الفئات السنية وهم فئة الأشبال وفئة البراعم وفئة الأواسط وذلك بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس نادي رفيق الرياضي الثقافي الاجتماعي بحضور العديد من الشخصيات الرياضية والأهالي بمدينة صرمان.

وتم تكريم عدد من الشخصيات التي كانت في قيادة إدارة نادي رفيق في السنوات الماضية كما تم تكريم عدد من المشاركين في الدوري التنشيطي للنادي.

والتقى في المباراة النهائية لفئة الأواسط، أواسط رفيق مع أواسط خالد بن الوليد بمنطقة بدر بباطن الجبل حيث توج فريق رفيق بكأس الدوري الرمضاني بعد أن فاز على فريق خالد بن الوليد بركلات الترجيح بقيادة الحكم الدولي وحيد الجحاوي والطاقم المصاحب له.

كما تم على هامش الدوري في المباراة النهائية أقيمت مباراة استعراضية لقدامى نادي رفيق هذا واستمر الدوري طيلة شهر رمضان المبارك وسط حضور جماهيري كبير.

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