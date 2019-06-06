نادي الإخاء يسدل الستار عن التظاهرة الرياضية

اختتم نادي الإخاء بهون فاعليات التظاهرة الرياضية الرمضانية والتي حضيت بمشاركة واسعة شملت عديد الرياضات من عدة فئات سنية وصولا إلى قدامى الرياضيين.

وبهذه المُناسبة أقيم حفل بالنادي توج فيه الفائزون في أجواء رياضية وروح إخائية عالية بين جميع الرياضيين ولجان التنظيم والتحكيم.

وكان أنشطة التظاهرة واسعة إذ تضمنت مسابقات في كرة القدم ناشئين كبار قدامى بعدد وصل إلى 600 رياضي، بينما كان عدد الرياضيين في منافسات كرة المضرب 32 لاعبا، فيما حظيت الكرة الحديدية بمشاركة 20 لاعبا والكرة الطائرة بـ48 رياضيا.

حفل ختام التظاهرة أقيم بعد المباراة النهائية لدوري الكبار والتي تفوق فيها فريق “الأفريقي” على فريق “النخبة” بهدفين لصفر وتم بعدها تتويج كل الفرق والرياضيين الفائزين وتم توزيع الجوائز القيمة على المتحصلين على التراتيب الأولى في مشهد عبر عن مدى دوام الروح الرياضية بين الشباب الليبي المتعطش للمنافسات والنشاطات الرياضية والثقافية بعيدا عن كل أصوات السلاح والدمار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية