اختتام بطولة الوفاء بالرياينة الغربية

اختُتِمت بمنطقة الرياينة الغربية بطولة الوفاء الرمضانية التي أُقيمت على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وأوقفت المناشط الرياضية في العديد من مناطق الجبل لكن الرياينة الغربية أبت إلا أن تقيم نشاطا رياضيا تبدد فيه كل الهموم وتخلق فيه الفرحة لأهل المنطقة المتعطشين للرياضة عبر إطلاق هذه البطولة.

وأقيمت المباراة النهائية بالبطولة على الطريق العام الواصل إلى الرياينة ووسط حقول الزيتون وفي ملعب الرياينة الغربية، وانتهت بالتعادل بهدف في كل شبكة بين فريقي الاتحاد والتحدي ووصلت إلى ركلات الترجيح التي مكنت فريق التحدي من رفع الكأس.

كؤؤس عدة شهدها الختام ورُفعت وسط التشجيع من الحاضرين، بينها كأس الروح الرياضية وكأس أفضل لاعب وكأس البطولة، إضافة إلى شهادات وقلائد للرعيل الأول وقدامى اللاعبين من مدينة الرياينة الغربية.

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