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اختتام بطولة الوفاء بالرياينة الغربية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختُتِمت بمنطقة الرياينة الغربية بطولة الوفاء الرمضانية التي أُقيمت على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وأوقفت المناشط الرياضية في العديد من مناطق الجبل لكن الرياينة الغربية أبت إلا أن تقيم نشاطا رياضيا تبدد فيه كل الهموم وتخلق فيه الفرحة لأهل المنطقة المتعطشين للرياضة عبر إطلاق هذه البطولة.

وأقيمت المباراة النهائية بالبطولة على الطريق العام الواصل إلى الرياينة ووسط حقول الزيتون وفي ملعب الرياينة الغربية، وانتهت بالتعادل بهدف في كل شبكة بين فريقي الاتحاد والتحدي ووصلت إلى ركلات الترجيح التي مكنت فريق التحدي من رفع الكأس.

كؤؤس عدة شهدها الختام ورُفعت وسط التشجيع من الحاضرين، بينها كأس الروح الرياضية وكأس أفضل لاعب وكأس البطولة، إضافة إلى شهادات وقلائد للرعيل الأول وقدامى اللاعبين من مدينة الرياينة الغربية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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