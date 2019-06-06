اخبار الرياضة

الشرطة الفرنسية تستجوب رئيس الكاف

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تم في الساعات القليلة الماضية إلقاء القبض على رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أحمد أحمد من قبل الشرطة الفرنسية في مقر إقامته المؤقت بفندق باري في باريس وذلك لتسليمه إلى المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية.

ونشرت مجلة “جون أفريك” الخبر مؤكدة إيقاف أحمد أحمد متهم بالفساد بعد أن أخذ قرارا بفسخ عقد الاتحاد القاري مع الشركة الألمانية “بُـومَا” لتصنيع المعدات والملابس الرياضية من جانب واحد والتعاقد مع شركة أخرى فرنسية في مدينة Seyne-sur-Mer.

وحسب ما ذكرت المجلة على لسان عمرو فهمي الكاتب العام السابق للكاف فإن القرار الذي صدر بتغيير الشركة وتوقيع عقد مع أخرى نظرا لوجود علاقة وطيدة بين رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وأحد قادة الشركة الفرنسية تيكنِيكَال ستِيل  بينما قيمة الصفقة ارتفعت إلى 830 ألف دولار

وكان أحمد أحمد في وقت سابق نفى ما راج عن هذه الصفقة من خلال تصريحات صحفية وأكد أنها أجريت بتصويت جماعي من أعضاء الكاف

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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