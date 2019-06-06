الشرطة الفرنسية تستجوب رئيس الكاف

تم في الساعات القليلة الماضية إلقاء القبض على رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أحمد أحمد من قبل الشرطة الفرنسية في مقر إقامته المؤقت بفندق باري في باريس وذلك لتسليمه إلى المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية.

ونشرت مجلة “جون أفريك” الخبر مؤكدة إيقاف أحمد أحمد متهم بالفساد بعد أن أخذ قرارا بفسخ عقد الاتحاد القاري مع الشركة الألمانية “بُـومَا” لتصنيع المعدات والملابس الرياضية من جانب واحد والتعاقد مع شركة أخرى فرنسية في مدينة Seyne-sur-Mer.

وحسب ما ذكرت المجلة على لسان عمرو فهمي الكاتب العام السابق للكاف فإن القرار الذي صدر بتغيير الشركة وتوقيع عقد مع أخرى نظرا لوجود علاقة وطيدة بين رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وأحد قادة الشركة الفرنسية تيكنِيكَال ستِيل بينما قيمة الصفقة ارتفعت إلى 830 ألف دولار

وكان أحمد أحمد في وقت سابق نفى ما راج عن هذه الصفقة من خلال تصريحات صحفية وأكد أنها أجريت بتصويت جماعي من أعضاء الكاف

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