كانسيلو يقترب من البرييميرليغ

توصل مانشستر سيتي إلى اتفاق مع يوفنتس الإيطالي بشأن صفقة البرتغالي جواو كانسيلو خلال الانتقالات الصيفية المقبلة حسبما ذكرت صحيفة ”ميديا سيت“ الإنجليزية وفق نفس المصدر التي بلغت قيمة العقد 50 مليون جنيه إسترليني

ويهدف السيتي من خلال ضم الظهير الأيمن البرتغالي لإحياء المنافسة داخل المجموعة بينه وبين كايل والكر، حيث يشغل اللاعبان نفس الخطة.

ويسعى السيتزن أيضا الى ملأ الفراغ الذي سيخلفه البرازيلي دانيلو إذ يقترب الأخير من الرحيل إلى الدوري الإيطالي للعب في صفوف إنتر ميلان

وقدم اللاعب البرتغالي صاحب 25 عاما إلى يوفنتس من فالنسيا الاسباني الموسم الماضي في صفقة بلغت 40 مليون يورو

ووصلت مشاركات كانسيلو مع السيدة العجوز إلى 34 مباراة في كل المسابقات، لكنه لم يكن دائما يحصل على رضا أليغري الذي استبعده عدة مرات من التشكيلة الأساسية بسبب أخطاء فادحة يرتكبها خلال المواجهات.

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