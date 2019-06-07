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التاجوري يواصل التألق في الدوري الأميركي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شارك المحترف الليبي إسماعيل التاجوري فريقه نيويورك سيتي فوزه على سينسيناتي بـ5 أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن الأسبوع الـ14 من الدوري الأميركي للمحترفين MLS.

وسجل التاجوري هدف فريقه الثاني في الدقيقة الـ29 من الشوط الأول بعد تسديدة بالقدم اليسرى حيث شارك أساسيا وقدم مباراة كبيرة مع فريقه.

ليرفع نيويورك سيتي رصيده إلى 23 نقطة في المرتبة السادسة في ترتيب المجموعة الشرقية من الدوري الأمريكي ويملك الفريق مباراتين مؤجلتين بينما تجمد رصيد سينسيناتي عند إحدى عشرة نقطة في الترتيب الأخير للمجموعة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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