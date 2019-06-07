التاجوري يواصل التألق في الدوري الأميركي

شارك المحترف الليبي إسماعيل التاجوري فريقه نيويورك سيتي فوزه على سينسيناتي بـ5 أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن الأسبوع الـ14 من الدوري الأميركي للمحترفين MLS.

وسجل التاجوري هدف فريقه الثاني في الدقيقة الـ29 من الشوط الأول بعد تسديدة بالقدم اليسرى حيث شارك أساسيا وقدم مباراة كبيرة مع فريقه.

ليرفع نيويورك سيتي رصيده إلى 23 نقطة في المرتبة السادسة في ترتيب المجموعة الشرقية من الدوري الأمريكي ويملك الفريق مباراتين مؤجلتين بينما تجمد رصيد سينسيناتي عند إحدى عشرة نقطة في الترتيب الأخير للمجموعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية