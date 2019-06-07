“الماتادور والمايسترو” المواجهة الكلاسيكية

سيجمع نصف نهائي بطولة رولان غاروس ثاني بطولات الغراند سلام بين المصنف الثاني الإسباني رافائيل نادال والمصنف الثالث السويسري روجر فيدرر في مواجهة أزلية كلاسيكية .

وسيواجه الماتادور والمايسترو بعضهما البعض للمرة الأولى منذ 8 أعوام في أهم الملاعب الترابية ضمن سلسلة الغراند سلام حيث من المتوقع أن تشهد المواجهة الـ39 في تاريخ مواجهاتهم المباشرة إثارة وندية في سعيهما لبلوغ النهائي.

ويسعى رافائيل نادال لمواصلة المسير والاحتفاظ بلقبه في البطولة ورفع عدد مرات الفوز برولان غاروس إلى 12 لقبا من ضمن الـ20 لقبا في البطولات الكبرى، فيما يطمح فيدرر الغائب عن المنافسات في فرنسا منذ 2015 إلى المضي قدما آملا بالتتويج بلقبه الثاني في البطولة بعد تتويجه قبل 10 عوام حيث استهل اللاعب المخضرم مشاركته مع بطولات الغراند سلام في رولان غاروس عام 1999 من القرن الماضي.

وسينتظر محبو الكرة الصفراء لقاء الماتادور والمايسترو بفارغ الصبر، فهل سيشق نادال طريقه نحو لقب جديد يكرس سيطرته المطلقة في الملاعب الترابية؟ أم أن فيدرر قد يختم مسيرته في رولان غاروس بالتأهل لنهائي جديد؟

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