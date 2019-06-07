دجوكوفيتش يبلغ نصف نهائي “رولان غاروس”

تأهل المصنف الأول عالميا الصربي نوفاك دجوكوفيتش إلى نصف نهائي بطولة رولان غاروس المفتوحة ثاني بطولات الغراند سلام بعدما تغلب على المصنف الخامس الألماني ألكسندر زفيريف بـ3 مجموعات نظيفة.

وأنهى دجوكوفيتش المجموعة الأولى بصعوبة بـ7 أشواط مقابل 5، ليعود في المجموعتين الثانية والثالثة ويحسمهما بسهولة بواقع 6 لـ2 في المباراة التي احتاج فيها النجم الصربي إلى ساعتين و9 دقائق ليصل إلى نصف النهائي.

وسيلتقي دجوكوفيتش في نصف النهائي النمساوي دومينيك ثيم والذي تغلب على الروسي كاران خاشانوف بـ3 مجموعات نظيفة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية