الرشاوى تهز أروقة “الكاف”

مسلسل جديد يتواصل داخل دهاليز هرم الكرة الأفريقية فبعد أحداث نهائي رادس بين الترجي التونسي والوداد المغربي والتي قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إعادته بعد الجدل الكبير.

هاهي الشرطة الفرنسية تخلي سبيل رئيس الكاف أحمد أحمد بعد الاتهامات المنسوبة إليه بتورطه في قضايا فساد.

واستجوبت الشرطة الفرنسية رئيس الكاف وتحفظت عليه داخل مقر إقامته بالعاصمة باريس وذلك للاستماع إليه في العديد من القضايا أبرزها صفقات تعاقد اتحاد الكرة الأفريقي مع أحد رعاة شركات الملابس والمعدات الرياضية الكبرى.

وأشارت مجلة جون أفريك الفرنسية إلى أن أحمد منح رشاوى قدرها 20 ألف دولار لرؤساء اتحادات وطنية، كما طلب الحصول على معدات رياضية للكاف بقيمة تصل إلى أكثر من 800 ألف دولار من شركة يملكها أحد أصدقائه المقربين، كما أضافت أن هناك اتهاما آخر لرئيس الكاف يتمثل في شرائه سيارتين جديدتين على حساب الكاف تصل قيمتهما إلى 400 ألف دولار.

ولم يصدر الكاف أي بيان لغاية الآن، لكن مسلسل رشاوى الكرة الأفريقية فتح بابه من جديد وهذه المرة قبل أمم أفريقيا.. فهل يلقى أحمد أحمد مصير عيسى حياتو أم أنها بداية لتصحيح مسار الكرة الأفريقية؟

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