قرعة صعبة لمنتخب المصغرة بالمونديال

أوقعت قرعة كأس العالم لكرة القدم المصغرة والتي سحبت بمدينة بيرث الأسترالية منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية.

وجاء المنتخب الوطني إلى جانب المنتخب المجري على رأس المجموعة إلى جانب منتخب إنجلترا والمنتخب السعودي في مجموعة تعتبر قوية قياسا بمستوى المنتخبات.

وكان المنتخب الوطني قد جاء في التصنيف الثاني لفرق المجموعة بعد تقدمه في الترتيب العالمي ومشاركته الأخيرة في كأس العالم في نسختها الثانية بتونس عام 2017.

ووزعت المنتخبات المشاركة إلى 8 مجموعات حيث ضمت كل مجموعة 4 منتخبات حيث جاء المنتخب التونسي في المجموعة السابعة إلى جانب سلوفاكيا واليابان وكوستاريكا فيما جاء المنتخب العراقي مع السنغال وغواتيمالا ومنتخب غانا، وستنطلق البطولة في الأول من أكتوبر القادم وتستمر حتى الـ11 منه في الملاعب الأسترالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية