هولندا تقتنص الأسود الثلاثة وتصل النهائي  

على ملعب أفونسو هنريكيس بالأراضي البرتغالية ضرب المنتخبان الإنجليزي والهولندي موعدا في مباراة وصفها العديد بأنها أفضل مواجهة للمنتخبات هذا الموسم.

منتخب الأسود الثلاثة دخل المباراة واضعا نصب عينه تأكيد صحوة الكرة الإنجليزية خاصة على صعيد الأندية وأيضا الوصول للنهائي ومن ثم الظفر بأول بطولة منذ ثلاثة وخمسين عاما. أما المنتخب الهولندي فدخل بضغوط أقل بتشكيل شاب قوامه الأساسي من لاعبي أياكس المتألق أوروبيا.

وما هي إلا دقائق معدودة حتى اتضحت ملامح المباراة التي تسيّد بدايتها المنتخب الإنجليزي وأثمر ضغطه ركلة جزاء لم يجد راشفورد صعوبة في تحويلها إلى هدف، لينتهي الشوط الأول بوضع الإنجليز قدما في النهائي إلا أن الهولنديين أعلنوا التحدي بوضعهم قدما في النهائي بهدف دي ليخت.

شوطان إضافيان وقدمان في النهائي في تحدي الشباب للعراقة إلا أن والكر سريعا ما رجع بمنتخب الأسود الثلاثة خطوة للخلف بتسجيله هدفا عكسيا.

شوط إضافي ثان اغتال فيه لاعب إشبيلية كوينسي بروميس الحلم الإنجليزي بالتتويج الضائع منذ منتصف القرن الماضي لتضرب هولندا موعدا في النهائي مع البرتغال على الأراضي الهولندية في مباراة فاندايك مع رونالدو.

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