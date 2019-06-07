اختتام دوري الصابرية التنشيطي 

اختتم دوري الصابرية التنشيطي الذي أشرف عليه ملتقى شباب الصابرية تحت شعار “الرياضة تجمعنا وليبيا وطن لكل الليبيين”.

وأقيمت جل مباريات الدوري طيلة شهر رمضان المبارك بمشاركة 10 فرق رياضية من منطقة الصابرية وتم تقسيمهم إلى مجموعتين ضمت كل مجموعة خمسة فرق رياضية، وجرت مبارايات المسابقة على أرضية ملعب مدرسة الصابرية للتعليم الأساسي.

والتقى في المباراة النهائية فريق سبل السلام مع فريق نجوم الباشا في ثالث أيام عيد الفطر والتي آلت نتيجتها لفريق سبل السلام بهدف دون مقابل ليتوج الفريق بكأس الدوري وسط أجواء احتفالية من اللاعبين والجمهور الحاضر ليسدل الستار على هذا المنشط الذي أكد منظموه أن هنالك نسخة قادمة في شهر رمضان من العام القادم.

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