اللمطي: فخور بتعزيز صفوف “نسور قرطاج”

عبر لاعب بايرن ليفركوزن الألماني مارك اللمطي عن مدى فخره واعتزازه باستدعاء المدير الفني للمنتخب التونسي له لتعزيز صفوف النسور في كأس أمم افريقيا 2019 بمصر.

ويلتحق اللمطي البالغ من العمر 18 عاما بالمنتخب التونسي للمرة الأولى بعد أن وجه له آلان جيراس الدعوة ضمن القائمة الموسعة مع ثلة من اللاعبين الاخرين الذين ينشطون في أوروبا ويحملون الجنسية التونسية.

وتسعى الجامعة التونسية لكرة القدم لضخ دماء جديدة داخل صفوف أبناء قرطاج معدل أعمارهم نحو 25 عاما.

ولم يؤكد بعد إن كان سيبقى اللمطي في القائمة النهائية التي ستسافر لمصر للمشاركة في نهائيات الكان، وفي هذا الصدد أوضح لاعب بايرن ليفركوزن تحت 19 سنة أنه سيبذل قصارى جهده لإثبات مكانه في المجموعة.

وأضاف اليافع التونسي أن اندماجه لم يكن سهلا في البداية خاصة أنه لا يجيد أيا من اللغات التي يتحدثها أبناء بلده الفرنسية والعربية لكن زملاءه في المنتخب ساعدوه على التأقلم حسب تعبيره.

الجدير بالذكر أن مارك اللمطي ولد في ألمانيا من أب تونسي وأم ألمانية ويحمل جنسية البلدين.

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