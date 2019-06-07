باريس سان جيرمان يرفع سعر دي ليخت

يشهد التنافس على ضم نجم أياكس أمستردام الهولندي ماتياس دي ليخت احتداما كبيرا بين برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي حيث رفع الأخير مبلغ الصفقة الإجمالي وأيضا الراتب السنوي لقائد أياكس مقارنة بما قدمه بطل الليغا لهذا الموسم.

وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية اليوم الجمعة أن البي آس جي عرض على النجم اليافع البالغ من العمر 19 عاما راتبا سنويا وصل إلى 15 مليون يورو سنويا وبعقد يمتد لخمس سنوات في المقابل عرضت إدارة الكتلان مبلغا يتراوح بين 5-7 ملايين يورو سنويا.

وحسب نفس المصدر بلغ عرض الفريق العاصمي الفرنسي بالنسبة للصفقة الإجمالية مع اياكس أمستردام إلى 90 مليون يورو تفاصيلها 80 مليون يورو كمبلغ اساسي و10 ملايين في شكل بنود إضافية بينما لم يتعد مقترح برشلونة 75 مليون يورو.

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