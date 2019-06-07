المنتخب الأوكراني يتأهل إلى نصف نهائي مونديال الشباب

بلغ منتخب أوكرانيا لكرة القدم الدور النصف النهائي في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، المقامة حاليا في بولندا بفوزه على نظيره الكولمبي 1-0

وجاء الهدف الوحيد في المباراة مبكرا في الدقيقة 11 عن طريق دانيلو سكان ولم يستطع الكولمبيون طول فترات المقابلة تعديل النتيجة، إذ عرف الأوكرانيون كيف يحافظون على تقدمهم إلى آخر الدقائق لتأتي صافرة الحكم معلنة تأهلهم للنصف النهائي الذي ستعرف هويته بعد قليل وهو الفائز من بين إيطاليا ومالي

وساد المباراة جو من العنف والخشونة مما دعا الحكم لطرد لاعب المنتخب الأوكراني يوهان كاربونيرو في حدود الدقيقة (85) بعد تلقى الإنذار الثاني ليكمل المتأهلون المبارىة بـ10 لاعبين فقط كما شهدت المباراة إشهار العديد من البطاقات الصفراء خاصة لشباب كولومبيا

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