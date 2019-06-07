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نجم تشيلسي وليان بديلا لنيمار في قائمة السيليساو

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختار الاتحاد البرازيلي لكرة القدم ويليان لاعب تشيلسى الإنجليزى بديلا عن مواطنه نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن القائمة النهائية التي تستعد لخوض منافسات كوبا أمريكا التي ستحتضنها أراضي السيليساو ابتداء من 14 يونيو و7 حتى يوليو.

وغرد الاتحاد البرازيلي معلنا الخبر على حسابه الرسمي تويتر الذي سيكون حاملا للقميص رقم 10 وذلك برغبة من المدير الفني لمنتخب السامبا تيتي

تجدر الإشارة أن نيمار دا سيلفا استبعد من هذا الاستحقاق القاري بعد أن تعرض إلى إصابة على مستوى الكاحل خلال مباراة ودية استعدادا لكوبا أمريكا تستوجب الراحة لأسابيع وبالتالي غيابه عن المواجهات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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