نجم تشيلسي وليان بديلا لنيمار في قائمة السيليساو

اختار الاتحاد البرازيلي لكرة القدم ويليان لاعب تشيلسى الإنجليزى بديلا عن مواطنه نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن القائمة النهائية التي تستعد لخوض منافسات كوبا أمريكا التي ستحتضنها أراضي السيليساو ابتداء من 14 يونيو و7 حتى يوليو.

وغرد الاتحاد البرازيلي معلنا الخبر على حسابه الرسمي تويتر الذي سيكون حاملا للقميص رقم 10 وذلك برغبة من المدير الفني لمنتخب السامبا تيتي

تجدر الإشارة أن نيمار دا سيلفا استبعد من هذا الاستحقاق القاري بعد أن تعرض إلى إصابة على مستوى الكاحل خلال مباراة ودية استعدادا لكوبا أمريكا تستوجب الراحة لأسابيع وبالتالي غيابه عن المواجهات.

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