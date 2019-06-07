المنتخب الوطني في المجموعة الثانية بكأس العالم للكرة المصغرة

أسفرت قرعة كأس العالم لكرة القدم المصغرة والمقرر إقامتها بأستراليا بمدينة بيرث ابتدءاً من اليوم الجمعة 7 يونيو علي مواجهات قوية في المجموعات الثمانية.

وجاء منتخبنا في المجوعة الثانية (B) صحبة منتخبات المجر – انجلترا- السعودية.

ويشارك منتخبنا الوطني في هذه البطولة رفقة منتخبات تونس والسنغال وكوت ديفوار من القارة الأفريقية.

الجدير بالذكر أن الحكم الليبي الدولي لكرة القدم المصغرة صلاح تكاله تم اختياره ليكون ضمن حكام مونديال العالم للعبة في نسخته الثالثة والذي سيقام بمدينة بيرت بأستراليا خلال الفترة من 1 إلى 11 أكتوبر القادم من العام 2019 م .

المجموعة A

أستراليا – كولومبيا – الهند – تايلاند

المجموعة B

المجر- ليبيا – انجلترا – السعودية

المجموعة C

رومانيا – لبنان – اوكرانيا- نيجيريا

المجموعة D

السنغال – غواتيمالا- العراق – غانا

المجموعة E

المكسيك – ساحل العاج- الصومال – مالدوفيا

المجموعة F

تونس – سلوفاكيا- اليابان – كوستاريكا

المجموعة G

تشيكيا – تشلي – صربيا – سنغافورة

المجموعة H

البرازيل – أمريكيا – الأرجنتين- جنوب افريقيا.

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