السنوسي الهادي يكشف عن وجهته المقبلة بعد انتهاء إعارته مع الجبلين السعودي

كشف اللاعب السنوسي الهادي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد والمنتهية إعارته إلى فريق الجبين السعودي، عن امتلاكه عدة عروض احترافية من دوري المحترفين السعودي.

وأوضح اللاعب في تصريحات خاصة لـ”ريميسا” أنه تلقى أيضاً عروض من أندية إماراتية وقطرية وجزائرية وبعض أندية النخبة في الدوري التونسي.

ونوه اللاعب إلى أنه فضل عدم الخوض في تفاصيل تلك العروض لحين الجلوس مع إدارة نادي الاتحاد في الفترة المقبلة من أجل التفاوض مع إدارة العميد على إمكانية البقاء أو الاستمرار في رحلة الإحتراف على سبيل الإعارة.

وأكد السنوسي على أنه استفاد كثيرًا من تجربته مع الجبلين السعودي على كافة الأصعدة، متمنيًا أن يكون خير سفير للكرة الليبية مع أي نادي يختاره في رحلة الاحتراف.

وكانت إدارة نادي الجبلين السعودي قد قامت بتكريم السنوسي الهادي ، بعد انتهاء الموسم الكروي في المملكة العربية السعودية.وقدم الهادي موسمًا مميزاً مع فريق الجبلين خلال دوري الدرجة الأولي السعودي، وساهم بشكل فعال في تحقيق الفريق لنتائج طيبة خلال مباريات الدوري.

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