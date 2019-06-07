التاجوري يسجل ويقود نيويورك سيتي لاكتساح سينسيناتي بخماسية بالدوري الأمريكي

قاد محترفنا الدولي إسماعيل التاجوري الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيويورك سيتي للفوز على نظيره سينسيناتي بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الجمعة، في إطار الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم.

سجل أهداف نيويورك سيتي كلاً من الكسندر لا ميتريتا في الدقيقة 11، وإسماعيل التاجوري في الدقيقة 29، وماكسي موراليس في الدقيقة 90 ، وأحرز اللاعب هيير دوس سانتوس هدفين في الدقيقتين 17، و49، فيما أحرز هدفي سينسيناتي كل من هيير دوس سانتوس “هدف عكسي” في مرماه، سيباستيان إييغا “هدف عكسي في مرماه”.

وبهذه النتيجة رفع فريق نيويورك سيتي رصيده إلى النقطة 23 في المركز السادس من جدول المجموعة الشرقية ويتبقى له مباراتين مؤجلتين، في حيت توقف رصيد فريق سينسيناتي عند النقطة الحادية عشر يقبع بها في قاع الجدول.

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