الحكم الليبي عطية أمساعد يزين القائمة النهائية لحكام أمم أفريقيا 2019

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، اليوم الخميس، عن القائمة النهائية للحكام الذين سيتولون إدارة مباريات كأس الأمم الأفريقية التي تحتضنها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

واشتملت قائمة حكام “كان 2019” على 26 حكما للساحة، و30 حكما مساعدا، وجاءت القائمة كالتالي:

وتضمنت القائمة النهائية لحكام كأس الأمم الأفريقية اسم المساعد الدولي الليبي عطية محمد عيسى ” عطية أمساعد” ليكون الممثل الوحيد للتحكيم الليبي في نهائيات كان التي تستضيفها مصر.

يذكر أن الحكام المختارون خاضوا معسكرا بالمغرب استعدادًا للبطولة القارية التى تنطلق 21 يونيو المقبل وبمشاركة 24 منتخبًا أفريقيا لأول مرة فى التاريخ بعد اعتماد المكتب التنفيذى للاتحاد الافريقي لكرة القدم النظام الجديد للبطولة.

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