“الكاف” يكشف تفاصيل احتجاز أحمد أحمد

أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، أن أزمة رئيسه الملغاشي أحمد أحمد، بالعاصمة الفرنسية باريس، قد انتهت.

وأصدر الاتحاد بيانًا قال فيه: “بعدما تم استجواب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) في باريس يوم 6 يونيو من قبل المكتب المركزي لمحاربة الفساد والخروقات المالية والقانونية (OCLCIFF)، تم إخلاء سبيله بدون توجيه أي تهم، مثلما أعلن المدعي العام لمارسيليا السيد زافيير تاربو يوم الجمعة لوكالة الأنباء الفرنسية”.

وكانت الساعات الماضية قد شهدت تداول أخبار بشأن استيقاف أحمد أحمد من قبل السلطات الفرنسية لاستجوابه حول قضية فساد تخص فسخ التعاقد مع شركة “بوما” العالمية من طرف واحد قبل التعاقد مع أخرى، وأثبتت التحريات أن للملغاشي علاقة بأحد مسئوليها وهو ما كلف خزينة الكاف 850 ألف دولار.

وأكد الاتحاد الأفريقي في بيانه أن أحمد أحمد تم إخلاء سبيله من دون توجيه أي اتهامات.

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