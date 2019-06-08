الليلة.. انطلاق كأس العالم لكرة القدم النسائية بفرنسا

باريس-العنوان

تنطلق مساء الجمعة مباريات كأس العالم الثامنة للكرة النسائية التي تستضيفها فرنسا في الفترة الواقعة بين يومي 7 يونيو و7 يوليو وتضم منتخبات 24 دولة.

وتنطلق فعاليات كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2019 الجمعة بمقابلة افتتاحية تجمع المنتخب الفرنسي مع نظيره الكوري الجنوبي على أرضية ملعب بارك دو برانس بالعاصمة باريس.

ويأمل منتخب الديوك للسيدات الذهاب بعيدا في هذه المنافسة التي ستشارك فيها 24 دولة، أبرزها إنجلترا والبرازيل وإيطاليا وأستراليا، إضافة إلى نيجيريا وجنوب أفريقيا والكاميرون ممثلي القارة الأفريقية.

وتتمنى اللاعبات الفرنسيات على الأقل تجاوز عقبة الدور ربع النهائي واللعب على المراكز الأولى كونهن يلعبن أمام عشرات الآلاف من المشجعين الفرنسيين الذين سيتابعون هذه النسخة الجديدة عن كثب.

وما يزيد المنتخب الفرنسي حظا في الفوز، هي عودة قائدته أماندا هنري التي تعد من بين أبرز اللاعبات في المنتخب بحكم خبرتها الطويلة وتأثيرها الإيجابي على زميلاتها في المنتخب.

وقام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء الماضي بزيارة إلى مقر إقامة اللاعبات الفرنسيات بهدف تشجيعهن قبل بدء المنافسة. وقال ماكرون أمام الصحافيين المرافقين له: “أي منافسة لا يمكن أن تكون ناجحة إلا بعد الفوز بها أو على الأقل الذهاب إلى أقصى حد ممكن فيها”. وواصل: “سأكون حاضرا في لقاء الافتتاح لأشجع اللاعبات الفرنسيات وحاضرا أيضا في 7 يوليو خلال المقابلة النهائية. هناك إمكانيات أن نفوز على أرضنا. لدينا لاعبات بارعات”.

وأضافت لاعبة وسط الميدان إليزا بوساغليا، والتي تشارك للمرة الثالثة في هذه المنافسة، “نحن أيضا نريد أن نتوج بلقب بطل العالم. نريد أن نكتب تاريخنا مثلما كتبه الرجال في 1998 و2018”.

وستحتضن العديد من المدن الفرنسية، على غرار مرسيليا ومونبلييه ونيس وليون ولوهافر وغيرها مباريات الدور الأول، فيما سيقام اللقاء النهائي بالعاصمة باريس. ويتوقع المنظمون أن تكون مشاركة المشجعين قوية قد تصل إلى مليون متفرج.

المصدر-وكالات

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