حفل معايدة كبير بنادي الاتحاد

أقامت الجمعية العمومية لنادي الاتحاد في مقر النادي حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك وشهد الحفل حضورا كبيرا من جمهور نادي الاتحاد ولاعبي الفريق الأول واللاعبين القدامى إضافة إلى أعضاء الجمعية العمومية وإداريي النادي وسط أجواء احتفالية كبيرة.

وخاطبت إدارة نادي الاتحاد في وقت سابق لاعبي الفريق الأول للعودة من الإجازة الممنوحة لهم بنهاية الأسبوع الحالي بغية استئناف الفريق للتدريبات خلال الأسبوعين القادمين، ومن المحتمل أن يجري معسكرا خارجيا في تونس استعدادا للاستحقاقات القادمة.

يشار إلى أن النشاط الرياضي الكروي توقف في ليبيا مطلع أبريل الماضي بسبب الأحداث التي تشهدها أطراف العاصمة طرابلس علما أن الاتحاد يتصدر فرق المجموعة الثانية للدوري الليبي الممتاز.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية